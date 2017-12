Lapsed politseikoer Nachost: sooviksin talle kedagi, kes teda kogu aeg sügab

Lapsed rääkisid saates ka elupäästjast politseikoer Nachost ja arvamused olid järgmised: "See koer paistab sõbralik küll!" "Minu arvates koer on rõõmus!" "Talle meeldib jubedalt sügada, eriti siit kõrva juurest. Alati kui teda palju sügatakse, kerib ta ennast niimoodi kõhu alla." "Politseikoerad peatavad inimesi, kui nad minema jooksevad." "Politseikoerad nuusutavad lõhna." "Mul on ka koer. Minu koer on tõukoer." "Sooviksin talle kedagi, kes teda kogu aeg sügab. Öö läbi." "Ma kingiks talle närimiskondi!" "Ma soovin, et talle meeldiks kalli!"

Tallinna Televisiooni pidulik aastavahetuse saade on eetris 31. detsembril algusega kell 20.30.