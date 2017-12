Libeduseoht teedel suureneb

Pärastlõunal olid põhi- ja suuremad tugiteed märjad või niisked, Lääne-Eestis soolamärjad või -niisked. Teepinnatemperatuurid on pea kõikjal kergelt plussis, kuid kõiguvad nulli ümber ning langevad paiguti miinuspoolele, nii et arvestada tuleb suureneva libeduseohuga.

Ilm on laupäeval pilves selgimistega, vaid üksikutes kohtades on nõrka vihmasadu, ning nähtavus teedel on hea.

Prognoosi kohaselt püsib laupäeva õhtul ja pühapäeva öösel pilves selgimistega ning olulise sajuta ilm. Hõreneva pilvkatte all langeb temperatuur õhtul sisemaal null kraadi lähedale ning öösel kuni nelja külmakraadini. Libeduseoht teedel on suur. Kohati tekib udu.

Maanteeamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et liiklusõnnetuste tappev jõud tuleb sõidukiirusest. Kiiruse valik on aga iga juhi enda otsustada ja vastutada.