Aasta esimene päev tuleb pilves ja sajune

Esmaspäeval jõuab kohale sadu ja seejärel ka soojem õhumass, mis muudab teed libedaks ning liiklusolud keeruliseks. Öösel on pilves ilm. Lääne-Eestist alates hakkab lund ja lörtsi sadama. Saartel läheb sadu üle vihmaks. On jäidet. Puhub kagu- ja lõunatuul 5–11, rannikualadel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi. Hommikuks temperatuur tõuseb.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 6–11 meetrit sekundis. Lainekõrgus on 0,6–1,2 meetrit. Pärast keskööd hakkab lund sadama ja nähtavus on mõõdukas või halb. Õhutemperatuur on 0 kuni -2 kraadi.

Ka esmaspäeva päeval on pilves ilm. Paljudes kohtades sajab vihma ja lörtsi, Kirde-Eestis ennelõunal ka lund. Kohati esineb jäidet ja udu. Puhub lõunakaaretuul 4–10 meetrit sekundis, ennelõunal ja õhtul rannikualadel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 1–5 kraadi.

Peipsil puhub kagu- ja lõunatuul 6-11 m/s, pärastlõunal 4-8 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 1-3 kraadi.