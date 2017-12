Video: loetud tunnid enne aastavahetuse ilutulestikku käib Rakvere linnuses kibe töö

Virumaa Teataja käis linnuses uurimas, kui pingeline on õhkkond loetud tunnid enne suurepärast vaatemängu.

Pingeid jagus, aga mitte üleliia. Steven Vaarmann rääkis, et tema tööpäev algas juba keskpäeval ja on positiivne, kui see saab läbi öösel kella neljaks.

Kogu võimas tulemöll juhitakse taevasse spetsiaalse puldi abil ning linnuse töötajad koos loomadega on selleks ajaks mujale kolitud. Seda, et loomad oleksid turvaliselt ära toimetatud, käis Vaarmann enda sõnul ise kontrollimas.

Meestel on käed tööd täis ning tulemust näeb juba südaööl. Vaata lähemalt videost.