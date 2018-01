Esmaspäev võib teedele tuua jäidet

Hommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel enamasti soolamärjad ja paljudes kohtades lumised. Tihedam lumesadu on läinud üle Põhja-Eesti, seal on teedel rohkem lund. Lund või lääne pool vihma sajab ka mitmel pool mujal, sajus on nähtavus piiratud. Teetemperatuur on kõikjal peale saarte allpool nulli, teedel on jäidet.

Prognoosi kohaselt püsib ilm täna pilves ja vahelduva sajuga. Hommikul tulevad sademed enamasti lume ja lörtsina, päeval vihma ja lörtsina. Õhutemperatuur on hommikul nulli ümber, päeva jooksul tõuseb kõikjal plusspoolele. Soojema ja niiskema õhu saabumisega püsib teedel jäiteoht, kohati võib tekkida ka udu.