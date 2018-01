Teisipäev toob soojakraade ja püsivat jäiteohtu

Teisipäeval liigub madalrõhkkond edasi Soome ja selle servas sajab meil aeg-ajalt lörtsi ja vihma. Öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis tuleb sekka lörtsi. On udu ja jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 18 m/s. Sooja on 1-4, Lääne-Eestis kuni 6 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,3 meetrit. Aeg-ajalt sajab veidi vihma, sekka lörtsi. Esineb udu. Nähtavus on üldiselt mõõdukas, kuid udus halb. Sooja on 1-3 kraadi.

Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja jäiteoht püsib. Pärastlõunal sadu harveneb ja nõrgeneb. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 18 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 2-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 5-10, puhanguti 13 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,3 meetrit. Aeg-ajalt sajab veidi vihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 1-3 kraadi.