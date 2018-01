Tegevust alustas Eesti geoloogiateenistus

Teenistuse põhiülesanneteks on Eesti geoloogiline kaardistamine, maapõuealaste andmebaaside (geoloogiafondi ja puursüdamike kogu) pidamine ja digitaliseerimine, hüdrogeoloogiline seire, rannikute ja seismoseire, geoloogia valdkonna uuringute teostamine, kompetentsuse arendamine ning valitsusele ettepanekute tegemine maapõue uurimiseks ja kasutamiseks.

Geoloogiateenistuse direktoriks on kinnitatud viieks aastaks pikaajalise TTÜ geoloogia instituudi juhtimise kogemusega professor Alvar Soesoo.

Eesti geoloogiateenistus asub Rakvere linnas ning tänaseks on kolm töökohta täidetud Lääne-Virumaal elavate inimestega. Planeeritavast 50 töökohast on aasta alguse seisuga täidetud 35. Töötajatest 17 on doktorikraadiga või seda lähiajal kaitsmas.

Geoloogiateenistust hakkab koordineerima kaheksaliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad ministeeriumite, teadlaskonna ja tööandjate esindajad.

Ajalooliselt moodustati majandusministeeriumi haldusalas loodusvarade instituut juba 1937. aastal. Geoloogiateenistuse moodustamine lähtub 2017. aasta juunis riigikogus vastu võetud strateegiadokumendist „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“, kus on sõnastatud Eesti pikaajaline eesmärk maapõue valdkonnas: maapõueressursside teaduspõhine, kestlik ja riigi majanduskasvu edendamisele suunatud haldamine ning kasutus.