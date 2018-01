Rakveres kõlas uusaastaööl rahvushümn nagu muiste

Rakvere Keskväljakul uusaastaööl kümmekond aastat helitehniku tööd teinud Ants Viermann rääkis, et ta vahendab tavaliselt hümni raadiost või televisioonist.

Tänavu oli Keskväljakul väike ekraan, kust Viermanni abiga jõudis Keskväljakule kogunenud rahvani Eesti Televisioonis näidatud presidendi kõne, seejärel pani helimees käima Rakvere linnapea tervituse ning jäi siis hümni ootama. Kuulas poole kõrvaga, kui seda aga ei tulnud, lülitus ta heliga kiirelt Vikerraadio lainele, kust hümn kenasti õigel ajal kõlas.

“Juhuks kui ka raadiost poleks tulnud, oli mul endal hümn arvutis helifailina olemas, nii et Rakveres oleks hümn igal juhul kõlanud,” kinnitas Viermann, kellele hümni ärajäämine televisioonis tuli üllatusena.

Samas tunnistas ta, et kahe aasta eest jäi hümn ka Rakveres ära, sest siis ta telepilti ei vahendanud ning lootis raadio peale, aga toona hümni raadiost ei tulnudki.

“Mul olid ka linnuses valjuhääldid üleval, oli kokkulepe, et enne saluuti ei lase, kui hümn kõlanud. Vaatan, kell juba kaksteist, paugud käivad, aga hümni ei kusagil. Tuli välja, et Elgula Jaan oli raadiopuldis selle lihtsalt ära unustanud,” meenutas Ants Viermann.

Eluaegne helimees lisas, et ei sega see ilutulestikumöll kedagi, ka rahvushümni mitte. “Noored tulevad küll purjus peaga kuuse alla, aga kui hümn kõlab, siis seisatavad ja laulavad kaasa, hümn on ikka ilus kõigi jaoks,” ütles ta.

Tänavust hümni ärajäämist rahvustelevisioonis põhjendas ERR-i aastavahetuse programmi vastutav toimetaja Karmel Killandi sellega, et hümn oleks saluudi sisse sumbunud: “Kõik aastavahetuse üritusega seotud osapooled arutasid ja kaalusid väga pikalt, kuidas toimida. Programmi ette valmistades lähtusime sellest, et hümni laulmiseks on vaja piisavalt väärikat keskkonda ja seda ei saa laulda ilutulestiku müraga võidu. See pole lihtsalt kohane. Seetõttu planeerisime tavalisest ettepoole ka riigipea kõne, et meie jaoks olulisi hetki oleks võimalik rahus jälgida.”

Vabaduse väljakul rahva ees uusaastakõne pidanud president Kersti Kaljulaid teatas oma pöördumises, et on hümni ärajäämise pärast kurb, ja palus selle pärast vabandust: “Minule tuli hümni puudumine kontserdiplatsil halva üllatusena, kuid uskusin veel ka uue aasta esimestel tundidel, et teleeetris see hümn siiski kõlas.”

Presidendi endine nõunik Liia Hänni kutsus sotsiaalmeedias rahvast üles kogunema ööpäev hiljem Vabaduse platsile hümni laulma.

“Aktuaalne kaamera” näitas 1. jaanuari õhtul, kuidas Riia linnas 100 000 inimest saluuti jälgis ja hümni laulis, ilutulestik sähvis seal lausa muusika rütmis.