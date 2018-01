Verekeskus kutsub virumaalasi selle aasta esimesele doonoripäevale

Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp soovib kõigile tublidele Virumaa doonoritele igati edukat uut aastat ning kutsub üles uutele heategudele, sest johtuvalt haiglate tellimustest on viimasel ajal eriti suur nõudlus reesusnegatiivse ning ka A-reesuspositiivse vere järele, kuid täiendamist vajavad kõigi veregruppide verevarud.

“Kõik endast ja teistest hoolivad inimesed on väga oodatud. Loovutades verd, saame olla kindlad, et Eestis on piisavad varud, et päästa kõikide abivajajate elusid, sest õnnetuste ja ootamatute saatusekäänakute eest ei ole meist keegi kaitstud,” rääkis Lomp.

Viimati käis regionaalhaigla verekeskus Rakveres mullu 12. detsembril ning siis külastas doonoripäeva 91 inimest, tervislik seisund lubas verd loovutada 81 doonoril ning koguti üle 36 liitri verd.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt kolm-neli korda aastas. Minimaalne kahe vereloovutamise vaheline aeg peab olema 60, naistel soovituslikult 90 päeva.