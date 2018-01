Eelolev nädal talvekülma veel ei too

Kolmapäeval madalrõhkkond eemaldub ja veidi mõjusamaks saab idapoolne kõrgrõhuala. Siin-seal on sajuhooge lörtsi ja vihmana, sisemaal kohati ka lumena. Tuul puhub lõunakaarest, öö hakul on veel puhangud 15 m/s, seejärel jääb tuul nõrgemaks. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel vahemikus –1 kuni +2 kraadi, meremõjuga rannikul tuleb kuni 4 kraadi sooja.

Neljapäeval liigub uus madalrõhkkond Taani väinade kohalt Läänemerele ja laieneb kirdeservaga üle Eesti. Mõnes kohas sajab vihma ja lörtsi, öösel sisemaal kohati ka lund. Ida- ja kagutuul tugevneb puhanguti 12, rannikul 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on öösel vahemikus –1 kuni +3, päeval +1 kuni +4 kraadi.

Reedel liigub madalrõhkkond piki Läänemerd põhja poole ja selle idaserva mööda liigub Eesti kohale sajupilvi ühes lörtsi ja vihmaga. Puhub tugev kagutuul, puhangud on 12, rannikul 15, saartel kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on ööpäev ringi vahemikus 0 kuni +4 kraadi.

Laupäeval nihkub madalrõhkkond piki Botnia lahte aeglaselt põhja poole ja selle serva mööda lisandub edelavoolus niiskust. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi, õhtu poole kohati ka lund. Tuul on ikka võrdlemisi tugev, puhub öösel lõunast, päevaks pöördub edelasse ja läände. Õhutemperatuur on ööpäev läbi vahemikus 0 kuni +2 kraadi, õhtupoolikul langeb.

Pühapäeval kaugeneb madalrõhkkond Lapimaale, selle järel pöördub õhuvool loodesse ning algab külmema õhu sissetung. Kohati sajab lund. Tuul pöördub järk-järgult läände ja loodesse ning tugevneb päeval puhanguti 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –3 kraadi, meretuulega rannikul jääb üle 0 kraadi.

Järgmisel esmaspäeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ja ilm on suurema sajuta. Vaid tuulepealsel rannikul on kohatiste lumehoogude võimalus. Tuul nõrgeneb ning puhub loodest ja põhjast. Õhutemperatuur on öösel vahemikus –2 kuni –7 kraadi, päeval 0 kuni –3 kraadi, meremõjuga rannikul on ööpäev läbi kuni +2 kraadi.

Teisipäeval katab Eestit kõrgrõhkkonna serv. Suuremat sadu ei tule, kuid rannikul üksikud kerged lumehood siiski välistatud pole. Tuul puhub valdavalt loodest ja päeva peale veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel vahemikus –2 kuni –7 kraadi, päeval 0 kuni –3 kraadi, meremõjuga rannikul on ööpäev ringi kuni +2 kraadi.