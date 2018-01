Teedel on kiilasjää tekke oht

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel enamasti niisked, kohati kuivad, Harjumaal märjad. Ilm on pilves ja valdavalt sajuta, kuid üksikutes kohtades sajab vihma või uduvihma. Temperatuur on kõikjal plusspoolel.

Prognoosi kohaselt püsib õhtul ja öösel ilm pilves selgimistega ning kohatise vihma- või lörtsisajuga. Tihedamat sadu on oodata vastu hommikut Ida-Eestis, seal võib ka lund tulla. Temperatuur püsib reeglina nullist kõrgemal, kuid õhtul võib selgimiste korral Põhja-Eestis langeda allapoole nulli. Kohati võib seega õhtul teedele tekkida kiilasjää, hoiatab maanteeamet.