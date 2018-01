Tüdruku elu päästnud Rakvere politsei koerajuht Raul Bamberg: koerajuhi amet on elustiil

Nacho on otseselt päästnud ühe inimelu. Kord sai politseinik Raul teate, et üks tüdruk on kadunud ja otsingud pole tulemusi andnud. Koerajuht meenutas, et aeg töötas tema ja Nacho vastu – tee oli libe ja bussi oli vaja tankida. Samas andis see aega taktika läbi mõelda. Segi tallatud paigas võttis Nacho 10 minutiga jälje üles ja 700 meetri kaugusel rohus tüdruk oligi. Ta leiti viimasel hetkel, mõne minuti pärast oleks võinud olla hilja.

Saatekülalisi iseloomustasid video vahendusel ka lasteaialapsed, politseikoer Nachotki: „Paistab sõbralik ja rõõmus“, „Talle meeldib, kui teda sügatakse“, „Politseikoerad tunnevad lõhna“, „Kingiks talle närimiskondi“ ja „Talle meeldiks kalli“. Koerajuht Raul aga meenutas, kuidas ta sõitis Soome, et endale koer valida ja üheksast kutsikast oli just Nacho see, kes, võtmed hambus, talle vastu jooksis, ning see otsustas asja. Kui Rauli endine koer Nero oli sõber kõigiga, siis Nacho on lojaalne vaid peremehele. Tema igapäevatöö on jälgede ajamine, kurjategijate püüdmine ja politseinike kaitsmine, õpet on koer saanud ka uimastite leidmiseks.

Raul jutustas, et koerajuhi amet on elustiil. Päev algab varahommikul koera väljaviimisega, siis on töö või treening ja tööjärgsest ajast on jälle suurem osa Nacho päralt. Koer on viiemees ja kuulekas, aga kord, kui ta peremehega enne jõululauda istumist jalutamas käis, otsustas ta pühenduda jõuluprae hankimisele: läks metskitsi taga ajama ja tuli alles 30 minuti pärast lõõtsutades ja saagita tagasi.

Koerajuht Raul Bamberg on politseis ametis 1992. aastast, koerajuhtidega koos töötab ta 1996. aastast, 2004. aastal aga anti talle vaid 15 minutit otsustamaks, kas ta soovib saada koerajuhiks või mitte. Mõistagi langetas mees jaatava otsuse. „Need olid mu elu tähtsaimad 15 minutit ja seda otsust ma ei kahetse, mul on töö ja hobi koos,“ seletas 2015. aastal Eesti parima koerajuhi tiitli saanud Raul Bamberg.