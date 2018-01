Kunda tapja andis end ise politseile üles

Juri ema rääkis, et tema poja käe läbi surma saanud 37-aastane Roman on kunagi Juri juures töötanud ning olla ka vangis istunud. Viimasel ajal töötas Juri aga Soomes.

Kui mees kodumail oli, käinud Roman sageli tal külas raha laenuks küsimas. Ning tihti oli mees joobes. Juri ja tema vanemad ei tahtnud Romaniga tegemist teha, kuid rahaküsija pressis end kasvõi üle aia.

Maja Kundas, kus tapatöö toimus. | FOTO: Marianne Loorents

Tapatöö pandi toime ilmselt meestevahelise tüli käigus ööl vastu neljapäeva kella kahe paiku, kui Roman oli taas Juri kodus. Kinnitamata andmetel oli taparelvaks kirves.

Juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust tapmise paragrahvi alusel.

"See on nii õudne, me ei saanud mehega öö otsa magada," ütles Juri ema ja lisas, et Juri lapsed viidi Tallinnasse teise vanaema juurde.