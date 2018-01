President annab riiklikud aumärgid üle Narvas

Üritusel "Eesti tänab" esitab oma kõne ka noor, kes osutub presidendi välja kuulutatud konkursi "Kirjuta Eestile!" võitjaks.

"Vabariigi sajanda sünnipäeva tähistamise kandev telg on, et see on kõigi meie inimeste sünnipäev. Nii toimub ka sünnipäevanädalal terve hulk sündmusi ning korraldajate soov on olnud viia see sünnipäevameeleolu võimalikult paljudesse Eestimaa nurkadesse," selgitas presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe.

Nii on üritus "Eesti tänab", kus riigipea annab üle aumärgid, sel aastal Narvas. Kultuuri- ja teaduspreemiate üleandmise tseremoonia toimub Haapsalus. Pärnus avatakse monument päästekomiteele, Paides peetakse aga vabariigi aastapäeva jumalateenistus.

On teada, et Eesti vabariigi 100 aasta juubelile pühendatud presidendi vastuvõtule ja pidulikule kontserdile eesti rahva muuseumisse on tänavu kutsutud varasema tuhatkonna asemel umbes 1500 inimest. See, kas juubeliaastal on ka aumärgisaajaid tavapärasest rohkem, selgub veebruari alguses.