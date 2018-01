Kaitseliitlase ja naiskodukaitsja nominentideks on kaks läänevirulast

Aasta naiskodukaitsja tiitli nominent Seidi Lamus-Tšistotin on olnud Tapa jaoskonna juhatuse liige ja alates 2016. aastast Kadrina jaoskonna esinaine. Tema suureks panuseks on olnud Kadrina jaoskonna ellukutsumine, uute liikmete värbamine ja nende juhendamine. Lisaks on ta oma südameasjaks võtnud avalike suhete ja teavitustöö edendamise Viru malevas. Ta kutsus 2017. aastal uuesti kokku Naiskodukaitse Viru ringkonna avalike suhete grupi ning juhib Kaitseliidu kirde maakaitseringkonna teavitusmeeskonda.

Aasta kaitseliitlase nominent Jaak Lepik on Kaitseliidu liige alates 1994. aastast. Ta jätkas Viru-Nigulas soikuma kippunud Kaitseliidu tegevust rühma moodustamisega. Lepik oli Naiskodukaitse Viru-Nigula jaoskonna moodustamise algataja ja eestvedaja ning on tegutsenud aktiivselt noorte kotkaste ja kodutütarde kaasamisega Kaitseliidu tegevusse. Ta on osanud kasvatada isamaa kaitsmise ja armastamise vaimus oma kolm poega ja tütre, kellest on saanud tublid Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmed.

Aasta kaitseliitlase ja naiskodukaitsja nime kuulutavad Pärnus Endla teatris välja Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming.

Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulevad tervitama ka kaitseminister Jüri Luik ja kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.

2017. aasta parim kaitseliitlane ja naiskodukaitsja saavad atraktiivse rändauhinna. Kaitseliidu ülema, Naiskodukaitse esinaise, kaitseministri ning kaitseväe juhataja hinnalised kingitused saavad kõik tiitlile esitatud nominendid.

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valitakse kaheksandat korda.