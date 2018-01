Rakvere ettevõtja soetas poole popist alkoholiketist

Rahva seas populaarne piirikaubanduse poekett Alko1000 jääb Ehrlichi sõnul küll näiteks tema Super Alkole mastaapidelt oluliselt alla, kuid oli siiski piisavalt huvi pakkuv, et selles osalus omandada.

Ettevõtja kinnitas, et oli osaluse soetamisest Alko1000-s huvitatud eraisikuna.

Ostutehing sõlmiti aasta lõpus ja selle käigus omandas rakverlane 50 protsenti seni osaühingule ET Invest kuulunud kaupluseketist. Tehingu suurust ei soostunud Ehrlich nimetama.

Alko1000 kauplused asuvad Lätis Eesti piiri lähistel Valkas, Apes ja Ainažis ning Leedu piiri lähedal Brunavas. Toidu- ja esmatarbekaupade, aga samuti alkoholimüügiga tegelevad kauplused A1000 Market asuvad Tartus, Võrus ja Valgas. Kokku plaanitakse avada 15 uut toidupoodi.

Elmo Ehrlich ütles, et ei oska kommenteerida kõikide Läti-Eesti piiril tegutsevate alkoholipoodide käike või populaarsust.

"Minule teadaolevalt on on Super Alko kaubamärgi all tegutsev SIA Aldar Latvia hetkel kõige suurema käibega Lätis tegutsev piiripoodide kett," lausus ta.

Küsimusele, kas ja kuivõrd kajastub Alko1000 võidukäik Super Alko ja City Alko kaupluste käibenumbrites, vastas Ehrlich, et kindlasti on piirikaubandusel negatiivne mõju Eestis asuvatele alkoholikauplustele. "Seda eelkõige Lõuna-Eestis asuvatele," lisas ta.

"2017. aasta lõpul sulgesime City Alko kaupluse Võrus, kuid avasime samal ajal sama meeskonnaga Super Alko kaupluse Läti poolel Murati piiripunktis," märkis Elmo Ehrlich. "Tervikuna oli aga Eestis tegutsevate Super Alko ja City Alko kaupluste käive suurem kui eelneval aastal."

Praegu on Aldar Eestil neli Super Alko kauplust Tallinnas, kaks Tartus, üks Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Haapsalus ning Lätis Ainažis. Samuti on ettevõttel kaks City Alko kauplust Tallinnas, üks Tartus, Pärnus, Rakveres, Viimsis, Kiviõlis, Kohtla-Järvel ja Ahtmes.

Aldar Marketi toidukauplustest asuvad kaheksa Lääne- ja neli Ida-Virumaal.

Elmo Ehrlich on ka Rakvere Kroonikeskuse ja Vergi sadama üks omanikke.