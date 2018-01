Fotod: Kunda kiriku 90. aastapäevale pühendatud jumalateenistus

Kiriku ehitas 1928. aastal Kunda tsemenditehas. Ajaloolane Uno Trumm on öelnud, et see on omal moel üks Eesti unikaalsemaid kirikuid – selle kell on riputatud tornist väljas olevale konsoolile ning kiriku altar asub ida asemel läänes.

Kirik on ehitatud vales suunas lihtsal põhjusel: nii pääses tsemenditehase tollane direktor Theodor Hansen oma häärberi juurest tulles otse kiriku väravasse ega pidanud tegema jumalateenistusele pääsemiseks ringi ümber kiriku.