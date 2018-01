Utria Dessant stardib kahekümnendat korda

Homme kell 19 stardib Jõhvist esimene võistkond. Laupäeval kell 15 toimub traditsiooniline pärgade asetamine Udria mälestusmärgi jalamile ja kell 16 Sinimäe koolis võitjate autasustamine.

“Teekonna pikkuseks linnulennult on umbes 60 kilomeetrit. Võistkondi läheb rajale kakskümmend viis,” rääkis võistluste peakorraldaja, Erna Seltsi president Meelis Rätsep.

Registreerunud on ka võistkonnad Inglismaalt, Soomest, Poolast ja Lätist, vaatlejad on kohale tulnud Kanadast, ja naistest koosnevatest võistkondadest on karmile jõukatsumisele sel aastal registreerunud vaid Kaitseliidu Tallinna maleva meredivisjoni vaprad naised.

Nagu alati, on suurimaks väljakutseks nii korraldajatele kui ka võistlejatele Eestimaa talv. “Kõige külmem oli siis, kui pidime võistluse katkestama umbes poolel teekonnal. Täpset temperatuuri ei mäleta, aga on meeles, et kui välikatlast kuuma aurava supi võtsid ja sellega kümmekond sammu tegid, siis kippus lusikas juba supi sisse ära külmuma. Madalamates kohtades, soodes ja rabades langes temperatuur 40 miinuskraadini,” meenutas Rätsep.

Võistluse peakorraldaja sõnul mahub kahekümne aasta sisse palju meenutamist väärivat. “Kõige suurem temperatuurivahe oli selline, et kui võistluse ajal oli 30 miinuskraadi, siis Tallinnasse tagasi sõita tuli nullilähedase õhutemperatuuriga ja kohutavas tuisus. Tallinnasse jõudes sadas aga juba vihma. Kõige pikem võistlus kestis kolm ööpäeva ehk tavapärasest 24 tundi kauem. Kõige rohkem katkestanud võistkondi oli aga ülemöödunud aastal, mil kolmekümnest startinud võistkonnast lõpetas vaid kolmteist. Teistest sai talv jagu.”

Seekordse võistluse ettevalmistaja on Vaivara vallavalitsus, läbiviija aga juba omavalitsuste ühinemisel tekkinud Narva-Jõesuu linnavalitsus koos Erna Seltsi, Kaitseliidu ja kaitseväega. Auhinnalauda aitavad sarnaselt varasemate aastatega katta omavalitsused, kes abikätt tasku pole peitnud.

Möödunud aastal oli võidukas Kaitseliidu Tallinna maleva meeskond elukutselistest sõjaväelastest koosneva Scoutspataljoni ja 1. jalaväebrigaadi pioneerpataljoni võistkonna ees.

Luurevõistluse edasise saatuse suhtes veel täit selgust pole, kuid 2019. aasta on ajalooliselt tähtis - siis möödub dessandist endast sada aastat.

Esimest korda korraldasid Utria Dessandi MTÜ Erna Selts koostöös Vaivara vallaga 1999. aastal, mil esikoha saavutas Viru üksik-jalaväepataljoni teine võistkond.

Võistlus Utria Dessant meenutab aastatetaguseid sündmusi, kui 1919. aasta 17. jaanuaril Eesti meredessantpataljoni 400 merejalaväelast ja Soome vabatahtlike pataljoni 600 võitlejat tegid Eesti mereväe alustelt eduka dessandi Utria randa. Dessandist osavõtnud etendasid olulist osa Narva vabastamisel ja punaväe riismetest puhastamisel.