Kahel toolil istuv Marko Teiva täna Haljalasse tööle ei ilmunud

Haljala vallavanema Leo Aadli sõnul ta seda kahjuks ei teinud, mistõttu valmistub Aadel peale mõningast juriidilist konsulteerimist otsust vastu võtma. Ühtlasi tegi Aadel järelepärimise Kadrina vallavalitsusele seoses Teiva sealse teenistussuhtega perioodil 19. detsembrist kuni 9. jaanuarini. Millise otsuse Aadel lõpuks langetab, ta veel öelda ei osanud, kõik olenevat kogutavatest faktidest.

“Minu jaoks on usaldust oluliselt kaotatud,” nentis Aadel ja lisas, et otsuse langetamisega ta kaua enam venitada ei taha ja seda on oodata ilmselt uue nädala esimeses pooles.

Kogu kempluse aluseks on Marko Teiva soovimatus lahkuda vabatahtlikult Haljala majandusspetsialisti kohalt. Ta tahab, et Haljala vald ta hoopis koondaks.