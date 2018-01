Korteripuuduse tõttu paigutatakse kvoodipagulased Vaosse ja Vägevale

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik Kaisa Üprus-Tali ütles BNS-ile, et ministeeriumil lõppes aasta lõpus kinnisvarapartneriga sõlmitud leping ning pärast seda on kvoodipagulastele elamispindade leidmisega tegelenud ministeerium.

Ta tõdes samas, et viimasel poolaastal on elamispindade leidmine kujunenud oodatust keerulisemaks ning üüriturult pole leitud sobilikke kortereid. Kuna seaduse järgi on rahvusvahelise kaitse saajat võimalik paigutada sobiva elamispinna leidmiseni Vao või Vägeva keskusesse, on ministeerium seda ka teinud.

"Edasiste plaanide väljatöötamiseks ootame ära Euroopa Liidu asjade komisjoni seisukohad Euroopa Komisjoni rände tegevuskava ja ümberasustamise kohta aastatel 2018-2019 ning pärast seda saab paika panna konkreetsema plaani, kuidas lahendada siia rändekava alusel saabuvate põgenike majutusküsimus," ütles Üprus-Tali.

Sel nädalal saabus Eestisse Türgist kaks Süüriast pärit kvoodipagulaste perekonda. Ühes perekonnas on viis ja teises kuus liiget. Perekonnad paigutati elama Vao keskusesse. Ka saabusid sel nädalal Itaaliast Eestisse kaks Eritreast pärit naist, kes paigutati elama Vägeva keskusesse.

Detsembri keskel jõudis Euroopa Liidu rändekava alusel Itaaliast Eestisse neli Eritreast pärit naist, kes paigutati elama Vägeva majutuskeskusesse. Eelmisel nädalal saabus Eestisse Euroopa Liidu rändekava alusel kümneliikmeline Süüriast pärit pagulaspere. Oktoobris saabus Türgist Eestisse kümneliikmeline Süüriast pärit pagulasperekond. Perekond paigutati esialgu elama Vägeva keskusesse.