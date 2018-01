Medalimeistri töövõit

“Medalimeistri tootmine, nagu paljudel firmadel, on viidud Hiina,” jutustas Verlin.

“Mullu sai seal tehases käia näpunäiteid jagamas, et kõik tuleks nii nagu vaja,” on ta tulemusega rahul.

Ta rääkis, et kui oli valida antiikse ja läikiva viimistluse vahel, eelistati antiikset, sest see toob kujutise paremini välja. Samas on kujutis väga modernne ja see käib jälle kenasti kokku Eesti riigi olemusega.

Esimesed alaliidud said sel nädalal pakid kätte, esimesena kergejõustikuliit. Kui enamik alaliitude esindusi on Tallinnas, siis Lääne-Virumaal asub ka üks alaliit, milleks on mõistagi sumoliit Vinnis.

Verlin on teinud ja disaininud medaleid 20 aastat, sealhulgas on ta kujundanud nii rahvaspordiürituste (Rakvere ööjooks, Tallinna maraton, Türi–Paide rahvajooks, Võhandu maraton jm) medaleid kui ka Lääne-Viru, Eesti ja isegi Euroopa kergejõustikuvõistluste medaleid.

Verlin: “Päris esimene medal sai tehtud ja kujundatud juba 1998. aastal SELL-i mängudeks – Läänemere piirkonna suurimateks üliõpilasmängudeks. Need medalid tegime kahest metallist ning need valmistati Eestis, kusjuures ühe medali hind oli 70 krooni, mis oli tolle aja kohta meeletu summa.”