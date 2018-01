Birgit Sarrap lahkus Aqva ajakirja esitluselt Aili Raudsepa jäätisekleidiga

Aqva spaa juht ja idee looja Roman Kusma ütles, et jäi üritusega väga rahule. “Kõik sujus. Birgit haaras inimesed esimesest laulust kaasa laulma. Aili riiete esitlus tõmbas peole hoo sisse. Inimesi huvitab alati ka massaaži teema ja kohapeal kõrvitsa-kookosesupi tegemine oli samuti põnev. Igati positiivne esitlus,” rääkis Kusma, kelle sõnutsi tehakse Aqvas asju teistmoodi.

Seda meelt oli ka ajakirja kaanestaar ja peo peaesineja lauljatar Birgit Sarrap. Ta tunnistas, et viis aastat tagasi oli ta esimest korda Aqvas ja et sellest on saanud nende pere lemmikhotell.

“Olen spaa fänn, siia on alati tore tulla. Spaa on suur, toad on ilusad ja massaaž suurepärane,” kõneles Sarrap, kes külastab Aqvat kaks korda aastas.

Kaanetüdrukuks olemise kohta ütles Sarrap, et see on vahva ja tore kogemus. “Inimestel on mõnus lugeda, mida mina mõtlen ja tunnen. See annab aimu, kes ma selline olen. Nähakse minu heakskiitu puhkusele. Ma ise olen päris hea puhkaja, ma muud ei teekski,” rääkis ta.

Sarrap märkis, et kui Aqva peab sel kevadel 10. sünnipäeva, siis just kümme aastat tagasi võitis tema superstaaritiitli. Lauljanna ütles, et ta peab numbrimaagiast. “2018. aasta on tähendusrikas. Eesti saab 100, mina tähistan 30., abikaasa 40. ja vanemad 60. sünnipäeva. Need on ilusad numbrid, mis jäävad meelde. Ootan sel aastal palju toredaid hetki,” ütles Sarrap.

Esimese ajakirja sünni juures olnud tollane Aqva turundusjuht Pamela Maran meenutas, et 2014. aastal oli kaanel samuti lauljanna, maailma lavadel esinenud muusikalitäht Hanna-Liina Võsa. “Tema sõnum oli tookord: unista ja seikle.”

Pamela Maran ütles, et ehkki tookord tähendas ajakirja väljaandmine tohutut pinget, on ta väga rahul, et paljud ideed, mis tookord töösse viidi, on ka praegu Aqvas alles.

Kümme aastat Aqva köögis toimetanud peakokk Andres Lill võttis ka peoõhtul kulbi kätte. Nii nagu ajakirjas, pakkus ta ka kohapeal taimetoite. Väljaande värvilistel lehtedel ilutsenud kõrvitsa-kookosesupp valmis otse külaliste silme all. Lill ütles, et sedakorda leidis ta inspiratsiooni taimetoitudest, külmast, vürtsidest ja talve- ning terviseteemast. “Tavaliselt on nii, et teen menüü oma peas valmis ja siis hakkan sobitama,” märkis Lill, kelle sõnutsi on neid inimesi juurde tulnud, kes tahavad just veganitoitu. Igatahes jagus külalistel roa kohta kiidusõnu. Nagu ürituse ja ajakirjagi kohta.

Aqva ajakirja väljaandja on Ajakirjade Kirjastus, kes annab välja näiteks selliseid tuntud žurnaale nagu Eesti Naine, Anne ja Stiil ning Kroonika.

Ajakirjas on teemasid seinast seina, sedakorda võib sealt leida tuntud inimeste arvamusi, nii räägib näiteks telestaar Reet Linna parimast puhkusest ja näitleja Henrik Normann spaatamisest.