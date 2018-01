Aivar Pohlak: meil on kaasas konkreetne kingitus, kui vaid selle üleandmises kokkuleppele jõuame

Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak lausus koosoleku avasõnas juhatuse liikmetele, aga samuti reedel alaliidu juhtidega kokkusaamisele kutsutud Rakvere linnavolikogu ja kohaliku jalgpalliklubi Tarvas esindajatele, et kuigi jõulud ja aastavahetus on seljataga, ei tuldud Lääne-Virumaale tühja käega. "Meil on kaasas konkreetne kingitus kui vaid selle üleandmises kokkuleppe jõuame," ütles ta naljatamisi.

Pohlak pidas silmas Eestile antud alla 17-aastaste noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri korraldusõigust 2020. aastaks, ühe võimaliku mängude korraldamise paigana võib kõne alla tulla Rakvere staadion.

EJL-i juhatus räägib maakonnakeskuses jalgpallijutte pühapäevani.