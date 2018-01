Kohus võttis Kiviõli topeltmõrvas kahtlustatava vahi alla

Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja teatas reede pärastlõunal, et kohus võttis Kiviõli topeltmõrvas kahtlustava prokuratuuri taotlusel vahi alla.

Neljapäeval kella 3 ajal teatati häirekeskusele, et Ida-Virumaal Kiviõlis Aasa tänaval põleb viiekorruselise maja esimesel korrusel asuv korter, päästjad leidsid korterist 55- ja 62-aastase mehe surnukeha.

Sündmuskohta vaadeldes sai päästjatele selgeks, et tegemist on süütamisega. Kogutud info põhjal pidasid politseinikud Kiviõlis oma kodus kahtlustatavana kinni 29-aastase mehe. Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirje Merilo ütles neljapäeval, et kinnipeetud mehele kahtlustuse esitamiseks on kogutud piisavalt tõendeid.

Ida prefektuur alustas juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb mõrva. Uurimist juhib Viru ringkonnaprokuratuur.