Nädala kaja: puritaanlased ja kannatajad

Seda võiks nimetada lausa daamide mässuks ja mõni nõrgema närvikavaga isane otsib juba paaniliselt meeste varjupaika.

Ahistamisprobleem on kohati kindlasti tõsine. Aga seal tundus sellest rääkimine pigem poosetamise või endale tähelepanu tõmbamisena. Arvestades viimasel ajal Ameerikas toimuvat on ka rohkem kui loogiline, et pärast seda kõnet hakati arutlema selle üle, et Oprah pürib USA presidendiks.

Kogu Kuldgloobuste pidu (ja võib arvata, et nii läheb ka Oscari galal) kandis sõnumit, kui musta riietunud näitlejannad viitasid sügisel lahvatanud ahistamisskandaalidele, mille keskmes produtsent Harvey Wein­stein ning kõik need teised näitlejad-lavastajad.

Mehed ei julge enam flirtidagi, ja see pärsib naiste ja meeste vahelist normaalset suhtlemist.

Sotsiaalne sõnum võib ju isegi võimas olla. Iroonia peitub aga ühes detailis: mitu mustas protestijat olid riietunud nii väljakutsuvalt, et näiteks ühe daami kleidi dekoltee ulatus sõna otseses mõttes nabani ja suured (kunst)tissid tahtsid selle riideräbala alt vägisi välja vupsata. Kui see pole meeste ahistamine, siis mis see on?

Paar päeva hiljem lugesin, et Prantsuse näitlejanna Catherine Deneuve kritiseeris seksuaalse ahistamise skandaalidega kaasnenud nõiajahti ehk uuspuritaanlust, sest mehed ei julge enam flirtidagi, ja see pärsib tema hinnangul naiste ja meeste vahelist normaalset suhtlemist ning seksuaalset vabadust.

Nii et õnneks leidub ka teistsugust suhtumist. Ent see Deneuve esindab pigem vana koolkonda.

Kogu selle jamaga paralleelselt ilmus aga uudis selle kohta, et turule jõuavad esimesed meessoost seksirobotid. Nii on naistel edaspidi võimalus intiimsust nautida koos külmade elutute masinatega, kelle küljes olev biooniline meheau ei väsi tootja väitel kunagi, samuti ei vaeva robotit peavalud ega liigsest tööst tulenev stress.

Ja mis põhiline, see aparaat ei hakka kunagi ka ahistama. Lülitad selle lihtsalt välja.

Ent tühja sellest vahutamisest seal Kuldgloobustel ja mujal.

Küllalt leidub ilmas armsaid naisterahvaid, kellele meeldivad vana kooli viisakusavaldused ja muu tähelepanu ja kellele mehe hindav pilk on rõõmustavaks komplimendiks.

Selle peale soovitan härradel naisterahva käekõrvale võtta ja minna nädalavahetusel vaatama Kuld­gloobuse võitnud filmi “Kolm reklaamtahvlit linna servas”.