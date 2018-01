Rakvere võrgumehed madistavad Pärnuga

Kui pärnakad on juba uue aastanumbri sees kolme Balti riigi klubisid ühendavas Credit24 meistriliigas platsil käinud, siis rakverlastele on eesootav matš pikalt aastavahetuse puhkusepausilt naastes esimene.

Balti liiga liider on jätkuvalt Saaremaa võrkpalliklubi 40 punktiga, Pärnul on teisena 35 ja Rakverel kuuendana 28 punkti.

Peatreener Avo Keele juhendatavad pärnakad lähevad rakverlaste vastu täna võidumõtetega. "Kolme punkti tahame kindlasti saada, see on selge. Rakverel on ka olnud väga pikk mängupaus, kuidas see neile mõjunud on, ei oska öelda," lausus Keel.

Rakvere meeskonna loots Andres Toode ei osanud öelda, kuidas on mängupaus meeskonnale mõjunud. "On olnud pikk paus, mistõttu ei oska midagi ennustada. Tunne on meestel hea ja püüame anda parimat," märkis ta.

Kohtumine Pärnu spordihallis algab kell 17 ja seda on võimalik vaadata otseülekandena Postimehe veebis.