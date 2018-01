Koalitsioon ei poolda Jõhvi vallavolikogu juhi tagasiastumist

«Arutasime seda küsimust ühiselt koalitsiooniga ning seal ei olnud ühtegi inimest, kes oleks arvanud, et Niina peaks tagasi astuma,» ütles volikogu liige, fraktsiooni Jõhvi Eest aseesimees Meelis Tint. Ta lisas siiski, et lõplik otsus jääb Neglasoni enda teha. «Meile väga meeldiks, kui ka teised fraktsioonid leiaksid, et Niina kinnipidamine oli ikkagi liigse jõu kasutamine,» sõnas Tint.

Tindi sõnul sobib Neglason praegustest volikogu liikmetest kõige paremini sellesse ametisse. «Ta pole teinud midagi nii valet, et peaks tagasi astuma. Nüüd näeb ka ülejäänud Eesti, et see uudis, mis kõigepealt tuli, et Neglason peeti kinni seoses suuremahulise altkäemaksu võtmisega, oli tegelikult jama. Teame ju tänaseks, et midagi sellist pole olnud,» kõneles Tint.

Kaitsepolitsei pidas Jõhvi volikogu juhi Niina Neglasoni kinni selle nädala teisipäeval ning talle esitati kahtlustus korruptsioonis. Neglasonile heidetakse ette, et samal ajal kui ta töötab OÜs Corrigo töövõimet hindava arstina, hääletas ta läinud oktoobris volikogu istungil selle poolt, et anda Corrigole rendile Jõhvi hooldekodu hoones tühjalt seisvad ruumid. Samuti pannakse Neglasonile süüks, et ta on väljendanud poolehoidu tervisekeskuse rajamisele, mida veab Corrigo. Kapo aga tõlgendab palka, mida Neglason Corrigos töötades on saanud, altkäemaksuna.

Neglason ütles sel nädalal Põhjarannikule, et annab volikogule juhtunust ülevaate eeloleval esmaspäeval toimuval volikogu istungil ning teeb otsuse oma jätkamise kohta volikogu esimehe ametis pärast seda, kui on ära kuulanud volikogu liikmete arvamuse.

Koos Neglasoniga peeti teisipäeval kinni OÜ Corrigo omanik ja juhatuse liige Tiiu Sepp ning Jõhvi sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste. Sepale pannakse süüks altkäemaksu andmist. Sirli Tammistet kahtlustatakse aga toimingupiirangute rikkumises seoses talle lähedase isikuga.