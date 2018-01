Tamsalu suusapoiss sprintis Haanjas neljandaks

Finaali nelja tugevama hulka pääsenud 18-aastasel Himmal nappis otsustavas sõidus õnne, sest kukkumine kohati jäise raja algusosas ei võimaldanud medalite jagamisel sõna sekka öelda.

Võitjaks krooniti alla 20-aastaste noormeeste klassis Henri Roos (spordiklubi CFC).

Hooaja alguses häid sõite teinud ja detsembris Soomes toimunud võistlustel FIS-punkte kogunud tamsalulane on üks pretendente selle kuu lõpus juunioride MM-ile Šveitsi sõitvasse Eesti koondisse. "Kuigi ta väga sprinter ei ole, on sellel aastal ka sprint tegelikult hästi välja tulnud," lausus noormehe treener Kaili Ots. "Tänase õnnetu kukkumiseta oleks teine või kolmas koht isegi reaalne olnud. Aga Martin ja finaalis - selles mõttes olen küll rahul. Kui oleks medal ka veel tulnud, siis oleksin öelnud, et väga hästi."

Pühapäeval on Eesti meistrivõistlustel kavas suusavahetusega sõidud.