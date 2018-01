Portreenäituse tarvis jäädvustati kaks esimest silmapaistvat virulast

Portreenäitusega tähistatakse Eesti 100. sünnipäeva. Esimesele joonistamisseansile tuleb järgnevatel nädalatel lisa.

"Kuna mõnel pealinna virulasel on väga-väga tihe graafik ning tegemisi Londonist New Yorgini ja mujal mööda ilma, on oodata ka ööjoonistamist,” ütles Virumaa Näituste juht Raivo Riim.