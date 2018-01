Kadrina ja Rakvere õppurid aitasid sõeluda saksa kultuuri elemente

Nüüdseks on tulemused teada ning 26. jaanuaril on konkursi võitjad oodatud TLÜ-sse, et tutvustada oma töid rahvusvahelise konverentsi "Landeskunde Nord 2018" raames.

Konkursile "Saksa keel meie ümber" laekus 31 õpilastööd – 26 esitlust ja viis videot. Töödesse jõudsid nii Saksa autod, Šveitsi kellad, Austria šokolaad kui ka baltisaksa ajalooga seotud tekstid ja paigad ning isegi reisidelt toodud suveniirid. Võitjad saavad autasud ja Saksamaa saadik Christoph Eichhorn korraldab selleks puhuks oma residentsis ka vastuvõtu, edastas TLÜ pressiteate vahendusel.

"Kõige rohkem saatsid Rakvere ja Kadrina õpilased, esindatud olid aga ka Kuressaare, Rapla, Viljandi, Tallinn, Tartu, Toila," ütles žürii esinaine, TLÜ saksa kultuuriloo dotsent Maris Saagpakk. "Leidlike, mitmekesiste ja huvitavate töödega tõestasid õpilased, et oskavad ümbritsevat märgata, nähtut analüüsida ja ühisosa leida."

Viis parimat esitlust tulid Viljandi gümnaasiumi 12. klassilt, Jaan Poska gümnaasiumi 10. klassilt, Saaremaa ühisgümnaasiumi 12-ndate klasside ühisvõistkonnalt, Rakvere reaalgümnaasiumi VI b klassilt ja Tartu katoliku hariduskeskuse VII a klassilt.

Ettevõtmise "D-A-CH in meiner Umgebung" eesmärk oli näidata, et saksa keele ja saksakeelsete maade kultuuriruumiga seonduvat leidub meie ümber rohkem kui igapäevaelus märgata. Lisaks on saksa keelel Eestis ka ajalooline mõõde.

Partnerid olid Goethe-Instituut, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, SLV saatkond, Tallinna saksa gümnaasium, Deutsch-Baltische Gesellschaft, Austria saatkond ja eratoetajad.