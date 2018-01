Juhkami meeskond ammutas võiduga enesekindlust

Külalised võitsid pea kaks tundi väldanud heitluses esimese geimi 25:14, kaotasid teise 19:25, olid paremad kolmandas 26:24 ja neljandas 25:14. Meistrivõistluste avaringis kaotas Tourcoing samale vastasele kodusaalis 2:3.

Meistrivõistluste turniiritabelis jagab Poitiers koos Toursiga võrdselt 26 punktiga kolmandat-neljandat positsiooni ning Tourcoing on 24 punktiga viiendal real. Liidrid on Chaumont ja Paris-Volley, kummalgi on 30 punkti.

Prantsusmaa karikavõistluste loos viib eile tulise lahingu maha pidanud rivaalid samuti omavahel poolfinaalis kokku. Poolfinaalmäng toimub Poitier`s kolme nädala pärast, 6. veebruaril. Teises poolfinaalis kohtuvad Chaumont ja Nantes-Reze.