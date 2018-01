Talveilmad püsivad ja pakane hakkab paukuma

Esmaspäeva öösel pilvisus hõreneb ja on sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10 m/s, hommikuks tugevneb tuul saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on vahemikus 8 kuni 15 kraadi, saartel ja kohati rannikul 3 kuni 7 kraadi.

Peipsi järvel puhub öösel lõuna- ja kagutuul 4-7 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on mõõdukast heani. Külma ennustatakse 10 kuni 12 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Külma tuleb 5 kuni 10 kraadi, saarte rannikul kohati 3 kraadi.

Peipsi järvel puhub päeval lõuna- ja kagutuul 5-8, pärastlõunal puhanguti kuni 12 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus mõõdukast heani. Külma on 7 kuni 9 kraadi.

Teisipäeva öösel kagutuul tugevneb, ulatudes saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Külma tuleb 8 kuni 15 kraadi, kohati sisemaal 17 kraadi. Teisipäeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 8-13, puhanguti 17 m/s. Saartel ja rannikul on tuule tugevus 12-16, puhanguti 22-27 m/s. Külma on 3 kuni 9 kraadi.