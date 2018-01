Haljala vald kestab kindlasti kaua

Kui Marko Teiva osutus valituks naaberomavalitsuse vallavanemaks, leppisime kokku tema lahkumisavalduse esitamises ja talle kolme kuu preemia määramises. Ta on teinud Haljala vallas head tööd, mida hindan kõrgelt. Paraku ei jäänud kokkulepe pidama ning nõudmine ajaga suurenes: esmalt muutus see kuue, siis viie ja lõpuks ikkagi kolme kuupalga suuruseks hüvitiseks. Sellise ebaõige käitumismustri juures ei pidanud ka mina enam kokkulepet millekski ning loobusin preemia määramise kavatsusest.

Pöördumine, millele Marko Teiva ootab minu vastust, on ilmselt tema arvutis ega ole minuni veel jõudnud. Ametijuhendis muutus vaid ametinimetus, kõik teenistuskohustused jäid samaks. Alates 27. novembrist ei ole ma tööandjana saanud edastada ühtegi tööülesannet, kuna Marko Teiva viibis korralisel puhkusel, seejärel hoolduslehel ja haiguslehel. 11. jaanuaril puudus ta põhjuseta töölt ning päev hiljem esitas lahkumisavalduse.

Mul on hea meel, et asendustegevuse asemel saame mõlemad keskenduda põhitegevusele. Väärikus ja sirgeselgsus on avalikus teenistuses sama olulised väärtused kui seadusekuulekus ja jokk-skeemitamise vältimine.