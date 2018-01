Rakveres meelitas meesterahvas last autosse istuma

Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem Kristi Fuchs ütles, et politsei reageerib sellistele teadetele alati väga tõsiselt ja annab omalt poolt maksimaalse, et kõik asjaolud võimalikult kiiresti välja selgitada.

"Mul on hea meel tõdeda, et laste teadlikkus on tõusnud ning nad on hästi informeeritud tänaval varitseda võivatest ohtudest – olgu selleks siis liiklus või võõrastega suhtlemine. Sellegipoolest soovitan kõikidel emadel ja isadel lastele veel kord meelde tuletada, et võõrastega ei ole soovitatav suhelda ja kindlasti ei tohi nendega kaasa minna," kõneles piirkonnavanem.