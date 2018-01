Jõhvi volikogu esimees otsustas ametis jätkata

Neglason ütles pärast tänast Jõhvi vallavolikogu istungit, et tal on olnud aega mõelda ja inimestega suhelda ning lisas, et ta ei astu ametist tagasi.

«Selgitasin volikogule paari sõnaga toimunut ning ütlesin, et mina ei ole süüdi,» sõnas Neglason.

«Ma ei tunne, et oleksin Jõhvi valla suhtes midagi valesti teinud. Kas minu tegu saab hinnata väärteona, kriminaalse teona või ei saa seda üldse hinnata, seda näitab aeg. Las õiguskaitseorganid teevad oma tööd.»

Neglason toonitas, et töötasu ei ole hüve, vaid see on saadud tehtud konkreetse töö eest.

«Meie ei ela siiski keskajas, kus üks inimene tuli ja ütles et naaber on nõid ja siis see naaber põletati samal päeval ära. Ma loodan, et elame siiski õigusriigis,» ütles Neglason.

Kaitsepolitsei pidas Jõhvi volikogu juhi Niina Neglasoni kinni eelmise nädala teisipäeval ning talle esitati kahtlustus korruptsioonis. Neglasonile heidetakse ette, et samal ajal kui ta töötab OÜs Corrigo töövõimet hindava arstina, hääletas ta läinud oktoobris volikogu istungil selle poolt, et anda Corrigole rendile Jõhvi hooldekodu hoones tühjalt seisvad ruumid.

Samuti pannakse Neglasonile süüks, et ta on väljendanud poolehoidu tervisekeskuse rajamisele, mida veab Corrigo. Kapo aga tõlgendab palka, mida Neglason Corrigos töötades on saanud, altkäemaksuna.