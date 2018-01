Majanduskomisjon tutvub Lääne-Virumaa ettevõtluskeskkonnaga

Sesteri sõnul külastatakse Grossi Toidukaupade omanikfirmat AS-i OG Elektra ennekõike seetõttu, et viimasel ajal on kõne all olnud väikepoodide saatus ja olukord kaubanduses. Samuti on see hea võimalus tutvuda äriettevõttega, mis tegeleb nii toomise kui ka müügi korraldamisega, hõlmates kogu ahelat tootjast tarbijani – seda eeskätt tänu oma tootmisüksustele, logistikakeskusele ja jaekaupluste ketile.