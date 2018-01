Maie Orav on riikliku kultuuripreemia nominent

Maie Orav on olnud mitme üldtantsupeo ning esimese Soome–Eesti tantsupeo üldjuht. Ligi 60-aastase koreograaf-tantsupedagoogi karjääri jooksul on ta loonud ligi 100 omaloomingulist eesti folkloori ainelist tantsu. Maie Orav on tantsude sünni kohta öelnud, et neid luues on ta teadlikult lähtunud Eesti pärimuskultuuri traditsioonidest, säilitades ja arendades algset pärandit. "Olen leidnud, et ühises mõtestatud tegevuses ja liikumises on ürgset väge ja eestilikku omapära," sõnas Orav.