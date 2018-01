Spordipreemiale esitati virulasigi

Riho Rannikmaa kohta on öeldud, et ta on mees, kes tõesti kogu hingest ja südamest on spordile pühendunud. Ta on mees, kes on uskunud sellesse, mis ta teeb. Ta on mees, kes on teoks teinud selle, millesse on uskunud: et väikest Eestit tuntakse kaugel Jaapanis, aga tegelikult kogu maailmas, suure sumomaana. Riho Rannikmaa on kire ja südamega edendanud erinevaid kahevõitlusalasid, olles ka paljude alade pioneer Eestis. Riho Rannikmaa käe all on treeninud sajad ja sajad judo- ja sumomaadlejad.