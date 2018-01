Lääne-Virumaal on kütitud kaks hunti

Esmaspäevase seisuga on nii Lääne-Virumaal kui ka Harjumaal kütitud kaks hunti, Hiiu-, Lääne-, Põlva-, Pärnu- ja Tartumaal on igas maakonnas lastud üks hunt. Raplamaal on kütitud kaheksa hunti, neist kuus limiidi järgi ja kaks erilubade alusel. Saaremaal on kütitud viis hunti, kellest neli on lastud limiidi järgi ja üks eriloa alusel. Kuus hunti on lastud Võrumaal, viis Viljandimaal ja neli Järvamaal. Valgamaa jahimehed pole veel tabanud ühtegi hunti lubatud viiest ning Ida-Viru- ja Jõgevamaa kütid tänavu hunte lasta ei saa.