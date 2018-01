Streigiga nõuavad Rakvere lihakombinaadi töötajad tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16% võrra alates 1. veebruarist 2018 ja lisaks 16% põhipalga tõstmist 1. juulist 2018. Lisaks nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudetaks.

Ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretäri Artjom Arhangelski sõnul on palgaläbirääkimised tööandjaga käinud alates möödunud aasta oktoobrist, kuid tulemust ei ole siiamaani saavutatud.

"Töötajad tegid läbirääkimiste käigus mitu kompromissettepanekut, millest tööandja keeldus. Samuti pole tööandja ühtegi omapoolset palgatõusu puudutavat ettepanekut teinud," ütles Arhangelski, lisades, et muutust pole toonud ka riikliku lepitaja läbirääkimistesse kaasamine.

"Kuna tööandja riikliku lepitaja välja pakutud töötasu tõstmisega nõus ei olnud, lõppes lepitusmenetlus kokkulepet sõlmimata ning eriarvamuste protokolli vormistamisega, mis annab töötajatele seadusliku aluse korrektse streigi korraldamiseks," selgitas Arhangelski.

Arhangelski sõnul saadeti välja streigiteade, kus piiranguid ei tehtud, see tähendab, et lisaks lihakombinaadi tapamaja liinitöötajatele saavad solidaarsusest streigiga liituda lihakombinaadi teisedki töötajad. Arhangelski sõnul on streigiga liitumise vastu huvi üles näidanud palju inimesi, ja kui kombinaadi teisedki töötajad streikima hakkavad, siis võib see kombinaadi tööd oluliselt häirida.

Tänaseks on lihakombinaadis ametiühinguga liitunud üle 80 inimese.

Riiklik lepitaja Meelis Virkebau rääkis, et seaduses on suur küsimärk, kes võivad streigis osaleda. Virkebau sõnul on ta seadusest aru saanud, et kindlasti võivad streikida lihakombinaadi tapamaja liinitöötajad. Neile võivad solidaarsust avaldada ja streigiga liituda ainult need, kes on liitunud lihakombinaadi ametiühinguga.