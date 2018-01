Kinopublik jookseb tormi filmile “Pilvede all. Neljas õde”

Filmi suur menu ajendas Rakvere Teatrikino tegema midagi sellist, mida kunagi varem tehtud ei ole – kinokavva lisati tänaseks veel teinegi esilinastuse seanss, mis läheb samuti täissaalile. Praeguseks on läbi müüdud ka kõik ülejäänud seansid, mis kavasse lisatud. "Ma arvan, et "Pilvede all. Neljas õde" on Eesti üks müüdavaim artikkel praegu, seni oli selleks "Svingerid"," kõneles Rakvere Teatrikino juht Merili Räitsak.

Filmisõpradele ütles kinojuht rahustuseks, et kuigi praegu on kõik seansid välja müüdud, ei tasu karta, et huvilistel linateos nägemata jääb, tuleb lihtsalt kannatust varuda. "Ega film ära ei kulu ja lühemaks ei jää," lausus Räitsak ning ütles, et praegu ei pääse ka kino töötajad filmi vaatama, sest kohad on publikule loovutatud.