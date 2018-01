Kooli juht Merje Poom kõneles, et sellel hooajal on koolil nelja filiaali peale kokku üle tuhande tantsulapse ja noore, kellest Rakvere spordihoones käis laval üle 900. Kõige nooremad olid kolmeaastased, kõige vanemate tantsijate iga ei osanud Poom öelda, sest tänavu astus üllatusesinejana üles ka laste emadest koosnev trupp. Kokku esines publikule 36 tantsurühma.

Ühte konkreetset ja läbivat teemat talvekontserdil ei olnud. "Ma annan õpetajatele üsna vabad käed oma loomingut teha," lausus Poom, täpsustades, et ettevalmistused kontserdiks algavad tegelikult juba septembris, kui alustatakse tundidega. "Talvekontsert on esimene kõige suurem eesmärk, kuhu on vaja jõuda."

Merje Poom tunnistas, et tal jäi raske nädal selja taha, ja imestas isegi, et see nii on. "Olen nii palju aastaid talvekontserti korraldanud. Välja on kujunenud kindel meeskond, kelle peale võib iga kell loota," kiitis Poom, kellel kõigest sellest hoolimata oli enne laupäeva õhtut kerge värin sees.