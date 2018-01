Algab emakakaelavähi ennetamise nädal

Haigestumuse risk on kõrgem 40.–50. eluaastates naistel, kuid haigestuda võivad ka nooremad. Emakakaelavähieelne seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Õigel ajal avastatuna on see haigus kergesti diagnoositav ja ravitav. Emakakaelavähki haigestumust ja suremust on võimalik vähendada vähieelsete seisundite avastamisega sõeluuringul ja emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks peetava sugulisel teel leviva papilloomiviiruse (HPV) vastase vaktsineerimisega. Kuivõrd vaktsiin ei anna täielikku kaitset, peavad ka vaktsineeritud naised uuringutel regulaarselt osalema. Emakakaelavähk on algul kaebusteta, seetõttu tulebki naistel käia tegemas tsütoloogilisist analüüsi ehk PAP-testi. Uuringutele kutsutakse 30–55-aastased ravikindlustatud naised iga viie aasta järel.