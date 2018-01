Alanud nädala teisel poolel läheb sulale

Kolmapäeval laieneb madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Pärast keskööd hakkab saartel lund sadama, hommikuks laieneb sadu mandrile ja muutub tihedaks, samuti tuiskab. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 5–12, saartel ja rannikul kuni 15, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis vahemikus –2 kuni –7, Kesk- ja Ida-Eestis –8 kuni –12 kraadi. Päeval sajab mandril tihedat lund ja tuiskab, saartel ja õhtul ka läänerannikul muutub sadu vesisemaks ja on jäidet. Puhub lõuna- ja kagutuul 7–12, puhanguti 16, saartel ja rannikul kuni 23 m/s. Õhtu poole pöördub tuul edelasse ja üürikeseks tõmbub veidi tagasi. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis ennelõunal vahemikus –1 kuni –5 kraadi, pärastlõunaks tõuseb üle 0 kraadi, Kesk- ja Ida-Eestis on aga vahemikus –4 kuni –7 kraadi.