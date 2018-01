Ida prefektuuri pressiesindaja Leana Loide ütles, et lihakombinaadis kinni peetud mees toimetati Rakvere arestimajja, kust ta viiakse vanglasse karistust kandma.

Aga kuidas tagaotsitav üldse lihakombinaati sattus? HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere ütles, et tööandjal puudub võimalus saada infot töötaja võimalike õigusrikkumiste kohta, välja arvatud juhul, kui see on juba avalik info või kui inimene tööandjat sellest ise teavitab.