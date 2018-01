Rehbinderi majas õpib aju tundma

“Olen juba pikemat aega uurinud teadusartikleid ajust ja närvisüsteemist ning avastused on olnud tõeliselt vägevad," rääkis joogaõpetaja Pamela Maran. “Kurb tõsiasi on see, et kõigi täiskasvanute aju degenereerub iga päev ja Alzheimer ning muud hädad on aina kasvav trend. Hea uudis on aga see, et me saame oma aju aidata, vananemisprotsessi pidurdada ja teatud praktikatega kogu oma elu paremaks muuta.”