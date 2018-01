"Paha lugu": vestlevad Andres Maimik ja Rain Tolk

“Paha lugu” on filmikassett, mis räägib viiel moel inimsuhetes varjul olevatest tumedamatest hoovustest, olukordadest, millest puhtalt pääseda on praktiliselt võimatu. Ahistamine, vaimne vägivald, manipulatsioon, nurka surumine – need on aktuaalsed teemad, olgu poliitikas või privaatsfääris. Painajalikes vastasseisudes võib leida nii dramaatikat, müstikat kui ka äraspidist koomikat.