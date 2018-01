Eestis kasutuks osutunud seapõleti saadeti Moldova poole teele

“Põleti üleandmisel on väga oluline aspekt idapartnerluse arendamine ja põleti üleandmist toetas ka Euroopa Komisjon,” rääkis maaeluminister Tarmo Tamm. “Moldova on Eestile tähtis koostööpartner ning mõlemad riigid on huvitatud koostöö jätkamisest nii kõrvalsaaduste käitlemise projektis kui ka veterinaarvaldkonnas üldisemalt.“

Oluline on põletusahju jätkuv sihipärane kasutamine. AS Vireen on tööprotsesse oluliselt optimeerinud, samuti on kasutusel uus külmutusvõimsusega kõrvalsaaduste vaheladu, mis aitab kaasa põleti kasutusotstarbe vähenemisele.