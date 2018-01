Pavo Raudsepp võib saada parteijuhiks

Raudsepp on tuntud spordimees, mitmekordne Eesti meister murdmaasuusatamises ja sprindis. 2002. aastal osales ta taliolümpiamängudel Salt Lake Citys.

Poliitikas on Raudsepp osalenud 1990-ndate lõpust ja olnud korduvalt Tamsalu volikogu liige.

“Kandideerin RÜE esimeheks, kuna soovin meie erakonnaga tuua Eesti poliitikasse rohkem ühtsust ja teineteisemõistmist. Rahva lõhestamine on kestnud aastaid ja praegune president kütab ainult hagu alla, et inimesi omavahel tülli ajada,” põhjendas Raudsepp oma kandideerimist.

Ta lisas, et oleme jõudnud olukorda, kus mitte ainult noored ei lahku Eestist, vaid üha rohkem teevad seda ka ettevõtjad, kes tunnevad, et meie õigusruum ei paku piisavat kaitset ei omanikele ega ettevõtjatele ning maksusüsteem on pea peale pööratud.