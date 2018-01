Pärast õnnetust lendas lahe kohal politsei- ja piirivalveameti helikopter, samuti on lahel kadunud inimest otsimas päästepaat.

Võsu vabatahtliku komando hoone lähedal oli vee äärde sõitnud päästeauto ning selle katuselt jälgis päästja binokliga merd.

Kohal oli ka kiirabi.

Häirekeskusele õnnetusest teatanud mees rääkis, et märkas lainetes tumedat kogu. Kogu oli aeg-ajalt pinnale tõusnud, justkui võidelnud millegagi, aga siis jälle lainetesse vajunud.

Helikopter lendas sündmuskohalt ära. Kell 13.30 jätkusid otsingud kolme päästepaadiga.

Kella 14.30 ajal otsingud päästepaatidega lõpetati, sündmuskohale saabus kadunut otsima helikopter.

Kell 15.10 olid päästetööd lahel lõpetatud. Politseist öeldi, et neil pole tõendeid, et tegemist on kadunud inimesega. "Suure tõenäosusega pole tegemist kadunud inimesega. See võis olla ka hüljes," rääkis Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall.

Kohaliku surfari sõnutsi on Käsmu laht surfarite seas populaarne. "Tuul tuleb küll lahte sisse, kuid samas on laht turvaline, sest kaldad on ümberringi. Samuti saab lahele igalt poolt ligi," rääkis surfaja.

Oskustest rääkides ütles ta, et palju oleneb sellest, kustpoolt laintesse siseneda. "Võsu poolt minnes saab algoskustega hakkama. Käsmu poolt minnes on sügavam ja seal on laine hoopis teine. Neeme tippudest ei tohiks samuti merele minna, sest tuul pöördub ja muutub. Kui oskused on kesised, siis triividki lihtsalt minema ja võid hätta jääda," kõneles kohalik surfar.